Мужик в одних стрингах бегал за девушками в Дагестане и попал на видео

В Республике Дагестан мужчина в одном нижнем белье, предназначенном для женщин, преследовал девушек. Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала Shot. Инцидент произошел в городе Каспийск на улице Советская. Свидетелями происшествия стали камеры видеонаблюдения.

На видео можно заметить, что мужчина в стрингах пробежал мимо группы девушек, а затем развернулся и направился к ним.

По информации канала, мужчина издавал необычные звуки, после чего его прогнал местный житель. Предположительно, мужчина, который преследовал девушек, находился под воздействием запрещённых веществ.

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