«Мужу и беременной невестке решила не сообщать»: женщина сама похоронила сына, погибшего на СВО

Первые месяцы 2022 года стали настоящим адом для жительницы Оренбургской области Марины Хазиахметовой. В конце февраля ее мужу поставили подозрение на рак, а спустя два дня единственный сын отправился на спецоперацию.

Марина работала директором школы и учителем английского языка. За два дня до СВО она, наконец, заставила мужа с сильными болями в животе и температурой сходить в больницу. При обследовании доктора обнаружили подозрительное пятно на пищеводе и отправили ткани на биопсию.

«В тот день я созванивалась с сыном, но слово «онкология» не произносила, не хотела его пугать, так что Игорь, уходя на передовую, не знал, что у папы рак. А пятого марта у мужа случился сильнейший приступ острого панкреатита, и его увезли на скорой. Я пошла в школу — мне нужно было поздравить коллег с Женским днем», — вздохнула Марина.

Все дни с конца февраля женщина была не в себе, призналась Хазиахметова. 25 февраля она пришла в церковь и разрыдалась, а потом, не снимая, носила черный шерстяной костюм, хотя не знала, что Игорь погиб еще в первый день спецоперации.

«Весь день 5 марта я думала о муже и сыне. Поздравила только часть учителей, а потом разрыдалась. Немножко успокоилась и пошла на урок. Телефон я обычно не беру, но в этот раз я ждала звонка из больницы. И мне позвонили, но не из больницы, а из части: какой-то командир сказал, что мой сын героически погиб и чтобы я распорядилась, куда везти тело из Ростова», — вспомнила страшные минуты наша собеседница.

Удивительно, но Марина не расплакалась. Даже в шоке директриса не могла себе позволить расклеиться при учениках. Женщина попросила детей дождаться звонка, а сама пошла в учительскую и рассказала обо всем коллегам. Те не поверили страшной вести. Марина позвонила племяннице, которая славилась стойким характером, а мужу и беременной невестке она решила пока не сообщать.

«Врачи говорили, что в тот день нельзя было говорить ему — это подорвало бы и без того слабое здоровье. Мы с родственниками решили хоронить Игоря в станице Каневской, где у меня похоронены родители и живут сестра с ее мужем и племянниками. Это неподалеку от Новороссийска, где служил сын», — объяснила мать бойца.

Марина с сестрой мужа ехали поездом до Ростова двое суток и похоронили бойца там.

«Снохе я сказала, что Игорь погиб, но она уже была на девятом месяце, ее я с собой не взяла, хотя она кричала, что поедет. Мужу я сказала позже. Его вылечили, слава Богу, сделали операцию. Вспоминая те дни, я думаю, что болезнь супруга и забота о нем помогали мне держать себя в руках», — заметила Марина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, каким был Игорь Хазиахметов.