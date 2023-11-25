«Проснулся и положил всех из автомата»: боец погиб в первый день СВО

Родители Игоря Хазиахметова до сих пор хранят шлем, в котором на передовой погиб их единственный сын. Видно, как осколки пробили ткань, когда отважный механик-водитель шел на врага на своей боевой машине. Игорь был военным с богатым опытом, а потому его направили на фронт в первых рядах.

Когда началась СВО, у Игоря в Оренбурге остались родители и жена на девятом месяце беременности. Его сынок Рафаэль родился через месяц после гибели бойца. Хазиахметов видел наследника только на УЗИ.

Зов крови

В Оренбуржье портрет с именем Игоря, высеченный на камне, теперь всегда будет напоминать землякам об их герое. Майская школа Адамовского района Оренбургской области, где учился боец, чтит своего выпускника. На ней повесили мемориальную доску. Мама солдата Марина много лет работала директором этой школы.

«Моя профессия отчасти мешала доверительному общению с сыном. Игоря это смущало. И если до шестого класса сын еще старался слушаться и был отличником, то потом с успеваемостью стало хуже. Появились четверки. А к девятому классу дискомфорт достиг своего предела, поэтому доучиваться до 11-го класса Игорь не стал», — сказала Марина Хазиахметова.

По словам мамы парня, тот мечтал пойти в армию с шести лет. К высоким званиям он никогда не стремился, зато окружающие почему-то страстно хотели сделать из него рядового офицера. После девятого класса подростка отправили в Оренбургскую кадетскую школу-интернат, где раньше было летное училище, в котором учился Гагарин.

По признанию Марины, родители втайне надеялись, что строгая дисциплина «кадетки» отобьет у Игоря желание идти в военные. Но все же кровь взяла свое — в семье Хазиахметовых есть несколько мужчин-военнослужащих. Да и наша собеседница призналась, что мечтала быть летчиком. Учась в университете, девушка стала сержантом медслужбы на военной кафедре, а по окончании учебы она планировала поехать в Афганистан, где шли боевые действия. Почти уехала, но родители не пустили.

Фото: [ из личного архива Марины Хазиахметовой ]

Бросить все ради армии

Отец приучил Игоря к физическим нагрузкам, и даже дома в проеме висел турник. Отец наказывал: «Идешь мимо — подтянись». Так подросток и поступал.

В школе Игорь не был душой компании, но всегда умел за себя постоять. С теми, кто обзывался, он не вступал в переговоры — Игорю было проще объяснить свою позицию силой. При этом агрессором парень не слыл. Но когда подросток поступил в «кадетку», он будто бы нашел себя. Вдруг стал лидером и обрел много друзей. Он стал на шаг ближе к своей мечте.

Когда спустя пять лет Хазиахметов окончил школу-интернат, ему еще не было 18 лет. Родители буквально силой заставили Игоря поступить в институт на специализацию «таможенное дело», но упрямый студент бросил учебу спустя три месяца и отрезал: «Математика — не мое, мне тут скучно, я пойду в армию».

«Игорь поступал мудро: выслушивал мои возражения и возмущения, успокаивал меня, а сам делал по-своему. В итоге, как и хотел, сын попал в ВДВ. Его направили в Новороссийск после обучения в Омске, где он стал механиком-водителем боевой машины десанта. Впоследствии сын много прыгал с парашютом, ему это так нравилось!» — заметила мама бойца.

В 2012 году был первый контракт и служба в Дагестане. О событиях на Кавказе Игорь говорил скупо. С мамой он не делился совсем, а вот отцу рассказал один случай. Марина узнала об этом буквально на днях, спустя много времени после гибели сына.

«Часовой уснул, и боевики зашли ночью с ножами. Пятерых из взвода успели зарезать, но проснулся мой сын и положил всех из автомата. Командир прибежал, а все уже закончено. После этой командировки Игорь получил статус ветерана боевых действий и первую награду — нагрудный знак «За службу на Кавказе», — добавила Марина.

Фото: [ из личного архива Марины Хазиахметовой ]

«Едем неизвестно куда»

После этого Игорь заключал один за другим все новые контракты с Минобороны. Мама продолжала настаивать, чтобы сын получил образование. Игорь заочно закончил сельхозтехникум в Адамовке Оренбургской области, а во время сессии приезжал к родителям погостить. Но маму не отпускала мысль сделать из Игоря офицера. Заручившись поддержкой племянника-военного и командира части, где служил Хазиахметов, она убедила сына отправить документы в Рязанское высшее воздушно-десантное училище, куда тот благополучно поступил и учился дистанционно.

«Игорю никогда не хотелось быть офицером, он просто любил армию. Диплом он получить не успел. С лета 2021 года сын был на выезде в Крыму. Заехал на несколько дней на Новый год — здесь его ждала беременная жена, — а потом обратно в поля. Последний раз мы созвонились 23 февраля. Я поздравила Игоря, а он сказал, что военные сдают телефоны и едут «неизвестно куда», — вздохнула женщина.

Уже на следующий день, как сообщили однополчане десантника, Игорь погиб в своей боевой машине. Колонна попала под обстрел, и осколки пробили тело солдата. Долго не могли отправить Хазиахметова с передовой обратно, да и дату гибели поставили 1 марта. Но Марина не стала оспаривать заключение.

«Этот день был особенным для Игоря: в 2000 году псковские десантники 1 марта вступили в неравный бой с боевиками в Чечне. Десантников было 90, а противников — около 2500 человек. Эту дату сын всегда чтил», — подчеркнула Марина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Игорь похоронен в станице Каневская Краснодарского края, рядом со своими бабушкой и дедушкой. Двоюродные братья и друзья бойца пообещали отомстить за Хазиахметова, который так и не подержал на руках своего сына.

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