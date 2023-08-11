Музыка нас поссорила: два села в Дагестане вышли на тропу войны из-за шума на свадьбе

Около 100 человек в Дагестане из сел Шумелик и Батыр-Мурза устроили массовую драку. сначала не поделив репертуар на торжестве, а потом начались разногласия в высоте шумовых децибел.

По данным регионального МВД, многие участници махача были вооружены дубинками. Остальные отстаивали свои музпристрастия кулаками. После того, как словесное переросло в драку, очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

«На место выдвинулись несколько экипажей полиции, чтобы остановить конфликт в Ногайском районе Дагестана. Информации о пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе управления МВД по Дагестану.

Ранее сообщалось, что в польском городе трое местных жителей избили украинца и его мать.