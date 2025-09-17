20 сентября 2025 года московская «Live Арена» станет эпицентром мирового музыкального события — здесь пройдет финал международного конкурса «Интервидение». «Русская Медиагруппа» (РМГ), имеющая богатый опыт организации международных мероприятий (от премии BraVo до фестивалей в Дубае), выступит национальным информационным партнером события.

Проект, призванный стать площадкой для открытого мультикультурного диалога, объединит 23 страны от Беларуси и Казахстана до Бразилии, Китая и ЮАР. Участники конкурса через музыкальное искусство раскроют духовно-нравственные ценности своих народов, позволяя зрителям погрузиться в уникальный колорит традиций и творческого наследия разных стран.

Творческий подход организаторы проявили уже во время жеребьевки 12 сентября: порядок выступлений определяли, наливая кипяток из самовара в чашки, на которых проявлялись номерные обозначения.

Генеральный директор РМГ Любовь Маляревская подчеркивает, что задача холдинга — не просто информировать, но и создавать эмоциональные связи между людьми разных культур через музыку и истории участников.

Послами конкурса стали крупнейшие российские звезды: Дима Билан, Клава Кока, группа AY YOLA, Пелагея и Александр Овечкин. В эфирах радиостанций и телеканала RU.TV «Русская Медиагруппа» подробно расскажет о подготовке к конкурсу, участниках и финальных номерах, укрепляя статус России как центра мировой культуры и проводника идеи единства в многообразии.

Ранее сообщалось, что подмосковные волонтеры встретят иностранных гостей «Интервидения».