Музыкальный тур наследника Газманова по Уралу внезапно отменили

Причины этого певец не уточнил, но пообещал в следующий раз организовать все гораздо лучше.

Как пишет издание «Утро.ру», SHAMANа признали лидером российской эстрады, согласно результатам ВЦИОМ. В проведенном опросе музыкант набрал треть голосов, сдвинув тем самым второго любимчика публики, Олега Газманова, на второе место.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что наследник Олега Газманова публично унизил SHAMANа, опубликовав фото с певцом и неприятной подписью. Позже попавший в скандал Родион Газманов заявил, что не имел ввиду ничего плохого.

Но вслед за этим произошло еще кое-что: его гастроли по Уралу внезапно отменили. Сын Газманова сообщил об этой новости своим поклонникам, но умолчал о причине такого решения организаторов.