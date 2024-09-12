Развитие волонтерского движения обсудили в Московской области

В Подмосковье проводят серию Окружных форумов для руководителей и активистов добровольческих организаций, в рамках одного из них в Ступино собралось более 100 волонтеров Подмосковья. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.

«Сейчас региональное движение «Волонтеры Подмосковья» объединяет более 130 волонтерских организаций, почти 50 тысяч активистов. Ребята делают много важных добрых дел по самым разным направлениям: поддерживают участников СВО и их семьи, помогают пенсионерам, навещают ветеранов, приходят на помощь в случае чрезвычайных происшествий, заботятся об экологии, участвуют в организации масштабных мероприятий и акций. И, чтобы быть максимально полезными и результативными, активисты постоянно учатся новому, развивают свои навыки, обмениваются опытом», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в рамках таких мероприятий проводятся семинары с участием профильных экспертов, мотивационные программы, круглые столы и не только. До конца 2024 года планируется провести еще пять таких форумов. В ведомстве отметили, что одним из спикеров стал врач-педиатр Павел Бережанский, ставший победителем в номинации «Волонтер года» по итогам Международной Премии #МыВместе. Он рассказал участникам о специфике медицинского добровольчества в условиях специальной военной операции, чрезвычайных ситуаций, в лечебно-профилактических учреждениях и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.