Владимир Поляков – талантливый музыкант и активный гражданин, который находит время для своих обязательств даже в условиях насыщенного рабочего графика. Он посетил избирательный участок, расположенный в лицее № 26, чтобы оставить свой голос на выборах.

Уже на протяжении многих лет Владимир занимается музыкой и является одним из старейших сотрудников Парка имени Виктора Талалихина. В настоящее время он активно работает над созданием документального фильма «Наш старый — новый парк», который планирует представить ко Дню города Подольска.

«Присоединяйтесь к нам и проявите свою гражданскую активность, проголосовав за кандидата. Жизнь, как и музыка, продолжается, и я, после голосования, отправлюсь на работу в Парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, чтобы заняться своим любимым делом», — рассказал музыкант.

Таким образом, Владимир Поляков демонстрирует, как можно сочетать любовь к творчеству с активной позицией гражданина, вдохновляя остальных делать то же самое. Его уроки по патриотизму и инициативе служат хорошим примером для молодежи Подольска.

Ранее сообщалось, что на муниципальных выборах в Подольске 12 сентября одними из первых проголосовали военные в запасе и общественники. Глава городского округа Григорий Артамонов лично поблагодарил тех, кто проявил высокую гражданскую ответственность.