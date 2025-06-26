Музыкант Макс Покровский негативно высказался о мэре Нью-Йорка

В интервью YouTube-каналу Sheinkin 40 лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский* поделился своими переживаниями относительно предстоящих выборов мэра Нью-Йорка, объяснив это тем, что является жителем этого города.

Музыкант выразил свое недовольство текущей ситуацией в мегаполисе: «Я люблю всех животных, но не хочу видеть крыс на улице. Я не хочу дышать мочой, платя $3 за проезд в метро».

Покровский также критически отозвался о миграционной политике действующего мэра Эрика Адамса. Артист выразил негодование тем, что, по его мнению, чиновник «начал собирать мигрантов автобусами» после избрания Дональда Трампа на пост президента США.

Стоит напомнить, что в марте 2023 года Макс Покровский был внесен в список иностранных агентов в России. Это произошло в связи с его критическими заявлениями и выпуском видеоматериалов, касающихся специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Варламов* удивился яйцам за четыре доллара в русском магазине в Аргентине.

*признан в РФ иностранным агентом.