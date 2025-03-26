Музыкант Владимир Кузьмин сообщил о смерти младшего брата Александра

Владимир Кузьмин, известный российский артист, поделился печальной новостью о кончине своего брата Александра. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Сообщение народного артиста России о трагической вести было кратким. О причинах смерти брата Владимир Кузьмин предпочел умолчать.

«Покойся с миром, брат», — написал певец.

Согласно информации, опубликованной СМИ в августе прошлого года, Александр Кузьмин столкнулся с серьезным нервным расстройством, которое привело к госпитализации. В этот период мужчина проводил в постели почти все свое время, совершенно не покидая жилище и не выходя на улицу. Единственным исключением были походы в туалет, которые он совершал, опираясь на стены.

Александр — младший брат народного артиста России Владимира Кузьмина. Он также был музыкантом и выступал вместе с братом в группе «Динамик». Во время гастролей в США в 1992 году Александр остался в Сан-Диего, штат Калифорния, а в Москву вернулся только в 2010 году.

Ранее сообщалось, что журналисты помешали актрисе Марии Голубкиной выйти за гробом матери. Церемония проходила в храме Святителя Николая на Трех горах. После завершения отпевания гроб должны были вынести из храма и погрузить в катафалк, а за гробом предстояло пройти дочери. Затем близким людям надо было сесть в автомобили и уехать на кладбище, но все пошло не по плану.