Журналисты чуть не сорвали церемонию прощания с Голубкиной

Церемония проходила в храме Святителя Николая на Трех горах. После завершения отпевания гроб должны были вынести из храма и погрузить в катафалк, а за гробом предстояло пройти дочери. Затем близким людям надо было сесть в автомобили и уехать на кладбище, но все пошло не по плану.

Когда гроб вынесли на улицу, Мария Голубкина не смогла пройти за ним, так как путь ей перегородили многочисленные сотрудники СМИ. Фотографы начали снимать актрису крупным планом, после чего она ушла в храм и покинула его через другой выход. Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище, без присутствия журналистов.

Ранее стало известно, что в возрасте 83 лет ушла из жизни Ольга Лысенко, актриса театра и кино.