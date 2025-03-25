Музыканта Юрия Шевчука потребовали признать иноагентом

Как он утверждает, Шевчук в ходе своего недавнего выступления в Берлине позволил себе высказывания, которые можно расценить как оскорбительные по отношению к гражданам России. В частности, он обвинил их в том, что они якобы являются «рабами».

«Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», — отметил Резяпов.

Представитель общественности отметил, что Шевчук, рассуждая о России, не упоминает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, он не оказывает поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

Ранее сообщалось, что Семен Слепаков* превратился из популярного комика в иноагента. Как это произошло — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».