Музыкантов группы «Би-2» не выпустили в Израиль из тайской тюрьмы

Семеро участников рок-группы «Би-2» остаются в тюрьме в Таиланде, однако главные звезды коллектива смогли выбраться. Как сообщили в соцсети музыканты, Егор Бортник* ожидает рейс в Тель-Авив, но остальных не выпустили.

Лева* «Би-2» ожидал рейса в Израиль 30 января. По некоторым данным, он уже вылетел из негостеприимного Таиланда. У артиста есть израильское гражданство, которое помогло ему избежать тюрьмы. Известно, что у другого фронтмена австралийское гражданство, но подробностей о его передвижениях пока нет.

Остальные участники рок-коллектива остаются в тайской тюрьме. Не исключают, что их депортируют в Россию.

«Лева Би-2 действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль», — говорится в публикации канала группы.

При этом местные правоохранители содействовали Леве в отъезде из страны. Какие меры предпримут в отношении других участников группы пока не ясно.

Напомним, что артисты из России попались на несанкционированных концертах в Пхукете и в Паттайе: у них не было рабочей визы. За такое в Таиланде отправляют в миграционную тюрьму до выяснения обстоятельств. Это карается депортацией и штрафом. Подробнее о последствиях сообщалось ранее.

*признан иноагентом по решению Минюст РФ.