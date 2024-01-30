Задержанных в Таиланде участников «Би-2» депортируют в Израиль, а не в РФ

Власти Таиланда определились, куда они намерены депортировать четырех задержанных за нелегальные концерты на территории страны участников группы «Би-2», пишет израильское издание Ynet.

Как утверждают журналисты, артистов отправят в Израиль, вместо России, как предполагалось ранее. Это стало возможным после работы израильских дипломатов. Отмечается, несмотря на то, что все семеро участников музыкального коллектива имеют гражданство РФ, четверо из них являются гражданами Израиля.

«После вмешательства министерства иностранных дел и посольства Израиля в Таиланде четверо членов израильской группы, задержанных в Бангкоке, будут депортированы в Израиль. По процедуре их должны депортировать в страну, по паспорту которой они въехали в Таиланд», — пишет портал.

Издание уточнило, что четверо задержанных властями Таиланда музыкантов уже купили билеты в Тель-Авив, они будут депортированы во вторник, 30 января.

Ранее сообщалось, что задержанным в Таиланде за концерт без разрешения участникам группы «Би-2» выписали штраф по 85 долларов и приговорили к принудительному выдворению из королевства.