Музыканту Котлярову* грозит пять лет тюрьмы за дискредитацию российской армии

Фронтмен музыкальной российской группы «Порнофильмы» Владимир Котляров* может отправиться под суд за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении музыканта может быть в ближайшее время открыто уголовное производство за его ряд провокационных высказываний.

«В случае возбуждения уголовного дела, вокалисту группы „Порнофильмы“ грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — заявили в полиции.

В начале сентября нынешнего года Котляров* был включен российским Минюстом в реестр иноагентов.

Ранее мы сообщали, что российский актер Смоляков отказался участвовать в акции памяти убитых ВСУ жителей Белгорода и Донецка.

* — Включен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента