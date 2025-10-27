МВД: число пострадавших от кибермошенников детей возросло на 120%

За первые девять месяцев текущего года число детей, пострадавших от интернет-мошенников, выросло на 120%, как сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Министерство внутренних дел отмечает, что злоумышленники все чаще прибегают к психологическим техникам, специально адаптированным для воздействия на несовершеннолетних.

«Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев текущего года, возросло на 120%», – отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Правоохранительные органы подчеркивают, что ключевым элементом защиты детей является открытое и доверительное общение с родителями. Если ребенок знает, что может без страха делиться информацией о подозрительных сообщениях, угрозах или просьбах отправить фотографии, это значительно снижает риски.

В ведомстве настоятельно советуют родителям ограничивать время, которое дети проводят за гаджетами. Кроме того, важно обучить несовершеннолетних избегать перехода по подозрительным ссылкам, не разглашать личные данные и не верить обещаниям о "подарках" или "бонусах".

Ранее Банк России опубликовал 10 самых распространенных фраз кибермошенников.