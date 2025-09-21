МВД дало рекомендации по безопасному общению на сайтах знакомств

Если собеседник живет за границей, но ищет знакомства в конкретном регионе России, высока вероятность, что перед пользователем сайтов знакомств стоит мошенник. К такому выводу пришли специалисты МВД, с материалами которого ознакомилось РИА Новости .

В ведомстве отмечают, что россиянам не следует ориентироваться исключительно на фотографии и описание профиля. Чаще всего аферисты предлагают встретиться, но постоянно возникают «непредвиденные обстоятельства».

Кроме того, мошенники могут просить деньги у жертвы. По одной из типичных схем злоумышленники утверждают, что задержаны на границе и требуют средства «для внесения залога».

МВД рекомендует тщательно проверять собеседников и проявлять осторожность при общении на онлайн-платформах знакомств.

