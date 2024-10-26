МВД: для задержания одного из сбежавших из липецкой ИК-2 пришлось применять табельное оружие

Один из сбежавших при помощи подкопа из колонии в Липецкой области заключенных при задержании оказал ожесточенное сопротивление. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

Сообщается, для того чтобы задержать уголовника, к нему было применено табельное оружие.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, фигурант получил огнестрельное ранение, после чего его доставили в специальное медицинское учреждение.

Напомним, 25 октября в районе 9 часов вечера шестеро уголовников ИК-2 в Липецкой области прорыли под техническим помещением тоннель шириной около 70 см и длиной больше 40 метров. Сразу же по региону был введен план «Перехват». Помимо двоих пойманных по горячим следам, удалось также задержать еще двух беглецов. Осталось найти пару оставшихся беглых уголовников.

Ранее в сеть выложили фото подкопа, через который сбежали насильники липецкой ИК-2.