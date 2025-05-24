МВД хочет ввести тотальный запрет на кредиты для защиты россиян

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации обсуждают идею о полном запрете на выдачу кредитов физическим лицам как одну из мер по борьбе с мошенничеством. Об этом стало известно 23 мая на мероприятии Positive Hack Days, посвященном кибербезопасности. О такой инициативе рассказал Данил Филиппов, заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ. Его слова приводит информационное агентство ТАСС .

Филиппов подчеркнул, что подобные меры помогут ведомству обеспечить безопасность граждан от действий злоумышленников. Он также отметил, что введение тотальной блокировки стало бы значительным шагом в борьбе с киберпреступностью.

«У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», — заявил он.

Заместитель главы Следственного управления также рассказал, что в случае введения такой меры, граждане, которые хотят взять кредит, будут получать консультации от сотрудников Министерства внутренних дел. Их задача — задавать вопросы, чтобы убедиться, что полученные деньги не попадут в руки злоумышленников.

«Инициатива находится на стадии обсуждения и требует доработки с учетом интересов граждан и банковского сектора», — подчеркнул Филиппов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в качестве защитной меры от действий мошенников россияне смогут установить самозапрет на оказание услуг мобильной связи.