МВД хочет ввести тотальный запрет на кредиты для защиты россиян
МВД предложит тотальный запрет на кредиты для защиты от мошенников
Фото: [freepik.com]
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации обсуждают идею о полном запрете на выдачу кредитов физическим лицам как одну из мер по борьбе с мошенничеством. Об этом стало известно 23 мая на мероприятии Positive Hack Days, посвященном кибербезопасности. О такой инициативе рассказал Данил Филиппов, заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ. Его слова приводит информационное агентство ТАСС.
Филиппов подчеркнул, что подобные меры помогут ведомству обеспечить безопасность граждан от действий злоумышленников. Он также отметил, что введение тотальной блокировки стало бы значительным шагом в борьбе с киберпреступностью.
«У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», — заявил он.
Заместитель главы Следственного управления также рассказал, что в случае введения такой меры, граждане, которые хотят взять кредит, будут получать консультации от сотрудников Министерства внутренних дел. Их задача — задавать вопросы, чтобы убедиться, что полученные деньги не попадут в руки злоумышленников.
«Инициатива находится на стадии обсуждения и требует доработки с учетом интересов граждан и банковского сектора», — подчеркнул Филиппов.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в качестве защитной меры от действий мошенников россияне смогут установить самозапрет на оказание услуг мобильной связи.