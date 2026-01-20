МВД изменило правила пересечения границы для несовершеннолетних

С 20 января в России изменился порядок выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны. Теперь пересечение государственной границы для детей возможно исключительно по заграничному паспорту. Свидетельство о рождении больше не может использоваться в качестве документа, дающего право на выезд за рубеж. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что ранее свидетельство о рождении входило в перечень документов, позволяющих несовершеннолетним пересекать границу. Однако с вступлением в силу новых правил этот документ был из списка исключен. В результате выезд из России и въезд обратно для детей возможны только при наличии действующего заграничного паспорта.

При этом в МВД отметили, что для ряда стран сохраняется упрощенный порядок въезда. Дети старше 14 лет, а также совершеннолетние граждане по-прежнему могут посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту без оформления загранпаспорта.

Миграционная служба рекомендовала родителям заранее позаботиться о получении заграничных паспортов для детей, чтобы избежать возможных трудностей при планировании поездок за пределы страны.

Как пояснил председатель комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев, введенные изменения направлены прежде всего на повышение уровня безопасности несовершеннолетних при международных поездках и на более четкий контроль за их перемещением.

