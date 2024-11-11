МВД Казахстана опровергло информацию о побеге Бишимбаева из колонии

В комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана развеяли слухи о бегстве экс-министра Бишимбаева из колонии. Он отбывает наказание в «в учреждении максимальной безопасности согласно приговору суда» за жестокое убийство своей супруги Салтанат Нукеновой.

Как выяснилось, распространение ложных сведений стало поводом для возбуждения уголовного дела. Правоохранительные органы обещали привлечь к ответственности лиц, участвующих в этом процессе.

Трагедия, приведшая к сильному общественному резонансу, произошла в ноябре 2023 года в ресторане DAU. По данным следствия, Бишимбаев совершил насилие над Нукеновой на почве ревности, забивая ее в течение нескольких часов и снимая это на телефон. После двоюродный брат Бишимбаева Байжанов вызвал скорую помощь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось.

Суд назначил Бишимбаеву наказание в виде 24 лет тюремного заключения. Его брат также был осужден, он получил четыре года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой, исчез из колонии.