МВД: кибермошенники совершили фишинговую атаку от имени Ozon через WhatsApp
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В Телеграм-канале ведомства по борьбе с киберпреступностью МВД сообщили о том, что злоумышленники провели атаку с использованием фишинга, выдавая себя за сотрудников Ozon.
Чтобы усилить эффект, злоумышленники добавили надпись «WhatsApp: безопасная аутентификация».
«Фишинговая атака от имени Ozon. На сайте предлагают получить промокод на десять тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с „личным менеджером“ через WhatsApp (принадлежит компании Meta*)» — говорится в сообщении МВД.
В министерстве подчеркнули, что если пользователь переходит в мессенджер и следует указаниям мошенников, то он может лишиться доступа к своей учётной записи и личной информации.
Ранее Экономист Валишвили перечислил способы спасти свои сбережения от мошенников.
* деятельность компании Meta запрещена в РФ, как экстремистская.