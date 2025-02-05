МВД: мигранты, чьих детей признают нежелательными, получат аналогичный статус

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел, опубликованным на официальном сайте правовой информации, иностранные граждане, чьи дети признаны нежелательными для пребывания на территории Российской Федерации, также получают аналогичный статус. Эти изменения в российском законодательстве вступают в силу со среды, 5 февраля.

В документе указано, что при разработке проекта решения о нежелательности нахождения в России несовершеннолетнего гражданина также подготавливаются документы о нежелательности пребывания иностранного гражданина, который является его законным представителем.

«Если мигрант получил такой статус, он обязан выехать из России в установленные сроки, в противном случае ему грозит депортация. Нежелательным пребывание иностранца или лица без гражданства могут признавать МВД, ФСБ, Минобороны, Служба внешней разведки, МИД, ФСИН и Росфинмониторинг», — приводится в тексте документа.

В соответствии с актуальными правовыми нормами, нахождение иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации может быть признано нежелательным в случае нарушения правил въезда, отсутствия или утраты документов, подтверждающих право на пребывание или проживание, а также при уклонении от выезда по истечении допустимого срока и нарушении правил транзита.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал об изменениях в законодательстве в миграционной политике. С 1 февраля в России в силу вступил закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Он подчеркнул, что иностранные жители не имеют права нарушать закон РФ и пребывать на территории страны более разрешенного периода.