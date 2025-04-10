МВД: мошенники похищают деньги, якобы продавая ОСАГО

В материалах, предоставленных МВД агентству РИА Новости, говорится о том, что злоумышленники создают точные копии сайтов известных страховых организаций, где предлагают приобрести полис обязательного страхования автогражданской ответственности.

В ведомстве обратили внимание на то, что злоумышленники используют метод, при котором жертва вводит данные для оплаты, а ее средства переводятся на другой счет. Это позволяет мошенникам обойти двухфакторную аутентификацию.

«Мошенники регистрируют доменное имя, содержащее в названии слово osago или напоминающее имя одной из известных страховых компаний. На этом домене размещается фишинговый сайт, страницы которого практически полностью копируют оформление оригинального веб-ресурса, принадлежащего страховой компании», — говорится в сообщении.

В документах, предоставленных Министерством внутренних дел, говорится о том, что для определения стоимости страховки необходимо предоставить определенную информацию. В частности, нужно указать свои личные данные: имя, дату рождения, номер водительского удостоверения. Также необходимо предоставить сведения об автомобиле, включая его номер, а также предоставить контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты.

После того как покупатель введет свои личные данные, ему будет предложено оплатить электронный полис ОСАГО с помощью банковской карты. Для этого необходимо указать номер карты, срок её действия и код безопасности CVV/CVC.

«Мошенники перенаправляют пользователя на поддельную страницу подтверждения оплаты, где просят ввести полученный от банка код подтверждения оплаты. В случае успеха злоумышленники обходят двухфакторную аутентификацию и получают деньги», — заключили правоохранители.

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