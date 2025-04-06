МВД предупредило о схеме обмана мошенниками россиян с долгами за ЖКХ

Злоумышленники применяют поддельные документы с QR-кодами, чтобы завладеть денежными средствами и получить доступ к личным данным. В этих документах содержится информация о якобы имеющихся задолженностях за коммунальные услуги. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Управление МВД России по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных систем.

Как отметили в силовом ведомстве, преступники подкладывают в почтовые ящики граждан фальшивые счета, где сообщается о задолженности по коммунальным услугам. В этих документах есть QR-код, который при оплате позволяет мошенникам получить деньги напрямую.

Также существует риск, что переход по QR-коду приведёт на страницы с фишинговым контентом, что может привести к утечке персональных данных, как сообщили в Министерстве внутренних дел.

«Мошенники для хищения денег и получения доступа к персональным данным могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги, которые предлагается оплатить по поддельным QR-кодам», — предупредили в МВД.

В связи с участившимися случаями мошенничества, сотрудники Министерства внутренних дел настоятельно советуют гражданам проявлять бдительность и проверять достоверность квитанций. Для этого можно сравнить данные в платежном документе с предыдущими квитанциями или уточнить информацию напрямую в своей управляющей компании или «Жилищнике», пояснили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали дроппера мошенников, похитивших у пенсионерки более 6 млн рублей.