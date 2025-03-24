«МВД — не мое»: московского полицейского уволили со службы за нецензурный рэп

Сотрудника московской полиции, прослужившего в ней с 2017 года, уволили за действия, которые дискредитировали органы Министерства внутренних дел (МВД) России, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что мужчину уволили после того, как его коллеги обнаружили страницы в социальной сети «ВКонтакте», на которых он публиковал нецензурный рэп и материалы, пропагандирующие употребление наркотических веществ.

Особое внимание привлекла композиция под названием «МВД — не мое», которая вызвала обеспокоенность как среди коллег, так и руководства.

Кроме того, мужчина не скрывал, что работает в полиции. На его странице в соцсетях опубликовано множество фотографий в полицейской форме.

В марте 2024 года мужчину уже увольняли за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Однако после увольнения он попытался оспорить решение в судебном порядке, но суд не нашел оснований для признания приказа незаконным.

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