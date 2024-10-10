МВД объявило в розыск экс-игрока сборной Украины Алиева за призыв убивать курян

Ведомство разыскивает бывшего игрока сборной Украины по футболу, как следует из картотеки ведомства.

Экс-футболиста сборной Украины Александра Алиева объявили в розыск. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. За это предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Летом Алиев призвал убивать мирное население в Курской области, используя свой аккаунт в социальных сетях. В связи с этим его карточка появилась в базе розыска МВД.

Известно, что мужчина родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России. Также, согласно некоторым данным, его мать родом из Курска. В РФ Алиев играл за «Локомотив» и «Анжи».

Футболист, находясь на позиции атакующего полузащитника, прославился благодаря своим мощным ударам. После завершения спортивной карьеры Алиев решил тренировать молодых игроков и любительские команды.

Ранее МВД РФ объявило в розыск беглого блогера-иноагента Майкла Наки.