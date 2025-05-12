МВД объявило в розыск экс-сенатора от Удмуртии и бывшего главу «Башнефти» Хорошавцева

МВД объявило в розыск бывшего сенатора от Удмуртии и экс-президента ПАО АНК «Башнефть» Виктора Хорошавцева, пишет «Интерфакс». Его данные также появились в базе Тверского суда, который принял решение о его заочном аресте.

Отмечается, что Хорошавцев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Минимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет, максимальное — до десяти лет.

По информации «Интерфакса», в 2024 году Хорошавцев стал фигурантом дела о мошенничестве, связанном с совладельцами группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым и Константином Бейритом, а также предпринимателем Евгением Новицким. Расследование касается хищений средств негосударственных пенсионных фондов.

Виктор Хорошавцев представлял Удмуртию в Совете Федерации с 2003 по 2009 год. После завершения срока полномочий он покинул сенаторский кабинет, став главой компании «Система-инвест», являющейся дочерней структурой АФК «Система». В сентябре 2009 года он возглавил «Башнефть».

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ подало против «Военторга» еще девять исков из-за мошенничества.