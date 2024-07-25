МВД опровергло инцидент в квартире в Каспийске: там проводились следственные мероприятия

В Каспийске сразу по нескольким адресам проводились следственные мероприятия вечером четверга, 25 июля. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на слова представителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой.

По данным Гариевой, информация о якобы забаррикадировавшихся людях в одной из квартир, которые собирались взорвать дом, не соответствует действительности. На самом деле все прозаичнее – в многоэтажке проводились следственные действия, детали которых пока не уточняются. Известно лишь то, что задержано оказалось два человека.

Также стало известно, что эвакуированные ранее люди уже возвращаются в свои дома. Ранее, согласно информации из соцсетей, сообщалось о том, что неизвестные собираются устроить взрыв в этом доме. Подробности в материале.