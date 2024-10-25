МВД опубликовало видео задержания замминистра энергетики Мочальникова

Ролик появился в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. На нем запечатлены следственные действия в рамках дела замминистра энергетики Сергея Мочальникова.

В четверг, 24 октября, Сергей Мочальников, а также его предшественник Анатолий Яновский и две чиновницы были задержаны. Никулинский суд назначил слушание, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения – оно состоится 25 октября.

Обыски проводились как в жилых помещениях, так и на рабочих местах бывших и действующих чиновников Министерства энергетики.

Трем фигурантам дела вменяются мошенничество, а господину Мочальникову — злоупотребление должностными полномочиями. Следствие полагает, что они похищали средства государственного бюджета, выделенные на проекты по очистке территорий, ранее использованных в добыче ресурсов. Ущерб от их действий оценивается более чем в 500 млн руб., а косвенный ущерб для экологии достигает 12 млрд руб.

Ранее стало известно, что замминистра энергетики Мочальникова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.