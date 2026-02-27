МВД предложило допускать к полицейской работе сотрудников, не являющихся полицейскими

Министерство внутренних дел (МВД) выступило с инициативой, которая должна помочь решить острую проблему нехватки кадров в ведомстве. Как передает РБК, ведомство предложило допускать к выполнению полицейских обязанностей сотрудников органов внутренних дел, которые формально полицейскими не являются. Соответствующий порядок привлечения уже утвержден главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Согласно новым правилам, привлекать сотрудников к работе полиции можно будет по персональному решению руководителя. Однако перед допуском к службе они обязаны пройти дополнительную подготовку, получить форму и сдать экзамен. Только те, кто успешно справится с проверкой, смогут выйти на улицы для охраны порядка.

Необходимость такого шага объясняется катастрофическим кадровым голодом: еще в марте прошлого года глава Колокольцев заявлял острой нехватке личного состава. В феврале 2026 года он привел неутешительную статистику: за год количество уволившихся сотрудников почти на 40% превысило число поступивших на службу. Нововведение должно хотя бы частично закрыть образовавшиеся бреши.

