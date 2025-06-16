МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство под видом «командировок»

МВД выступило с предупреждением о новой мошеннической схеме, которую аферисты активно распространяют в отношении белорусских граждан. Соответствующее обращение опубликовано о официальном телеграм-канале УБК МВД России.

Отмечается, что аферисты начали вовлекать белорусов в дропперство под предлогом «однодневной командировки» в Россию. Там же граждан республики просят оформлять банковские карты, которые потом используются для вывода денег, полученных путем мошенничества.

В МВД сообщили, что злоумышленники ищут «жертв» среди граждан соседней республики в мессенджерах и социальных сетях, предлагая быстрый заработок. Аферисты оплачивают поездки в Смоленск, Москву и Санкт-Петербург, где белорусы должны открыть счета якобы для работы на территории РФ.

Правоохранители предупредили, что граждане, которые попадаются в эту ловушку, несут полную ответственность за действия с их картами. В МВД порекомендовали гражданам сохранять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о работе, особенно если они связаны с однодневными командировками и открытием банковских счетов.

Ранее в МВД России раскрыли схему мошенничества, которую аферисты часто используют с бойцами специальной военной операции (СВО).