В МВД раскрыли схему мошенничества, которую аферисты часто используют с бойцами СВО

Министерство внутренних дел (МВД) РФ вновь обратилось к участникам специальной военной операции (СВО) с предупреждением о росте мошеннических схем, жертвами которых можно стать через социальные сети. С информацией о новой афере ознакомился ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленники маскируются под добровольных помощников или родственников, предлагая военнослужащим «помощь» в поиске родственников или друзей, попавших в плен.

Отмечается, что аферисты связываются с участниками спецоперации через мессенджеры и соцсети, предлагая перечислить деньги на указанные счета или номера телефонов.

Помимо мошенничества с денежными переводами, преступники используют психологические методы воздействия — после получения средств могут уговаривать взять кредиты или перечислить дополнительные суммы, уточнили в МВД.

Правоохранители настоятельно рекомендует не реагировать на сообщения от незнакомых лиц или подозрительных аккаунтов в мессенджерах, не переводить деньги и не осуществлять финансовые операции по просьбе неизвестных лиц.

В случае возникновения такой ситуации следует обратиться за помощью или консультациями по к ведомственным органам, Министерству обороны РФ или официальным организациям.

Также важно помнить, что вся актуальная информация и поддержку можно получить только через проверенные каналы, исключая возможные риски и финансовые потери.

Ранее сообщалось, что в Крыму раскрыли мошенническую схему обмана контрактников.