МВД предупредило о последствиях участия в несогласованных акциях

Министерство внутренних дел Российской Федерации заявило ТАСС , что участие в несогласованных публичных акциях, а также организация подобных мероприятий могут повлечь административную или уголовную ответственность. В ведомстве подчеркнули, что любые попытки проведения таких мероприятий будут оперативно пресекаться, а их участники и организаторы — задерживаться.

В МВД также указали, что распространение материалов с призывами к противоправочным действиям или публикация недостоверной информации о деятельности органов власти может рассматриваться как фактор дестабилизации общественной ситуации. Граждан призвали не реагировать на подобные призывы и избегать мест, которые в интернете обозначаются как предполагаемые площадки для проведения акций.

Отдельное внимание в ведомстве уделили несовершеннолетним. Родителям и законным представителям напомнили о необходимости контролировать поведение детей в цифровой среде, поскольку в случае участия подростков в противоправных действиях ответственность может наступить и для взрослых.

Поводом для заявления стало распространение в сети видеороликов с призывами к участию в акциях против ограничений в интернете, намеченных на конец марта. Одновременно сообщалось, что попытки согласовать подобные мероприятия в ряде городов предпринимали «Яблоко» и «Коммунистическая партия Российской Федерации», однако большинство заявок не получили одобрения местных властей.

