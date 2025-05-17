МВД пригрозило миллионными штрафами работодателям за каждого мигранта-нелегала

В России работодатели могут столкнуться с серьезными административными санкциями за использование труда нелегальных мигрантов, как информирует ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД России по вопросам миграции.

Подчёркивается, что сумма штрафа для руководителей может составлять до 70 тысяч рублей, а для организаций и индивидуальных предпринимателей — до 1 млн рублей за каждого нелегального сотрудника.

«Максимальный штраф, предусмотренный ст. 18.9 и 18.15 КоАП РФ, составляет до 70 тысяч рублей для должностных лиц, до 1 млн рублей — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за каждого иностранного работника», — говорится в материалах МВД,

Также стоит отметить, что в соответствии с законодательством, работодатели обязаны обеспечивать наличие необходимых разрешений и патентов для привлечения граждан других государств к работе.

Помимо этого, административная ответственность предусмотрена за несоблюдение правил оформления разрешений на проживание в стране для иностранцев.

Ранее сообщалось, что жительница Кемерово за материальное вознаграждение прописала в своей квартире 16 мигрантов. Против нее возбудили уголовное дело, и материалы этого дела уже переданы в суд. Теперь женщине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.