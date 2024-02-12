МВД проверит «незаконно» собранные подписи в поддержку Надеждина

Жалобу на сбор подписей Бориса Надеждина подал общественник Виталий Бородин. Как выяснил RT , обращение рассмотрели и передали разбираться в ситуации МВД.

Нарушения, как полагает общественник, могли быть допущены в ходе кампании по выдвижению Бориса Надеждина на пост президента РФ. Тогда собирали подписи в поддержку кандидата.

Бородин считает, что в это время людей привлекали к голосованию за вознаграждение, возможно, денежное. Также к кампании привлекались волонтеры, которые втягивали в процесс других людей. Однако действительно ли это так неизвестно: сначала жалобу рассмотрят в МВД, а потом стражи порядка организуют проверку.

Напомним, ЦИК РФ отклонил кандидатуру Бориса Надеждина, отказав в регистрации. На тот момент политик собрал более 9000 подписей. Выдвиженец заявил, что будет обжаловать это решение в Верховном суде.