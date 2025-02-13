МВД: работодателям грозит штраф до 500 тыс рублей за услуги нелегальным мигрантам

Предоставление работодателями услуг иностранным гражданам, включенным в список контролируемых лиц, считается административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафов в размере до 500 тыс рублей, согласно информации, которую приводит РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Напомним, в России с 5 февраля начал действовать новый миграционный порядок для иностранных граждан, которые находятся в стране нелегально. Теперь они будут включены в специальный список, который предполагает ряд ограничений и в конечном итоге может привести к их высылке из страны.

В документах, предоставленных правоохранительными органами, подчеркивается, что предоставление услуг лицам, включенным в список контролируемых лиц, в том числе в сфере образования, в Российской Федерации рассматривается как административное нарушение.

«Размер штрафа составит для физических лиц от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 35 до 50 тысяч рублей, для организаций — от 400 до 500 тысяч рублей», — говорится в материалах ведомства.

Министерство внутренних дел Российской Федерации обратило внимание, что при рассмотрении возможности трудоустройства иностранного гражданина, работодатель должен предварительно изучить сведения о кандидате.

«Для этого необходимо ввести в специальную форму фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. В ответ будет выдаваться сообщение о нахождении человека в реестре или об отсутствии сведений о нем», — резюмирует МВД РФ.

Ранее председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал провести повторный экзамен на знание языка для мигрантов.