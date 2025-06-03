МВД раскрыло схему мошенничества, связанную с набором текста в интернете

МВД России предупредило о возросшем числе мошеннических схем, связанных с предложением о легком заработке. Афера подробно описана в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».

Сценарий мошеннической схемы предполагает возможность легко заработать деньги, выполняя заказы по набору текста. Отмечается, что подобные заманчивые предложения регулярно приходят россиянам.

Когда жертва заинтересована в работе, происходит следующий этап аферы, которым является переход на сайт, где заказчик просит внести одноразовый платеж для получения доступа ко всем заданиям. Когда жертва переводит деньги на указанные реквизиты, заказы ему так и не поступают.

МВД предупредило, что подобные схемы являются классической ловушкой. Также в ведомстве отметили, что платить за работу должны исполнителю, а не наоборот.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе РФ планируют ввести уголовную ответственность за кибермошенничество.