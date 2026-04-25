МВД разъяснило: автовладельцам не придется менять номера из-за новых кодов

Министерство внутренних дел (МВД) России разъяснило ситуацию с автомобильными кодами регионов. В комментарии ТАСС ведомство подтвердило , что вводить новые номера для машин не потребуется. Действующая система регистрации транспортных средств позволяет гибко комбинировать цифры и будет работать долгие годы без добавления свежих кодовых сочетаний.

Все дело в порядке присвоения трехзначного кода региона на номерном знаке. Согласно приказу МВД, в этом коде разрешено использовать любую цифру от единицы до девятки в качестве первой. То есть, например, код «001» может смениться на «101», «201» и так далее. Таких вариантов хватит на очень длительный срок, поэтому массовой замены номеров не предвидится.

При этом в перечень кодов регионов РФ действительно внесены изменения. Они нужны только для актуализации справочных данных внутри ведомства. Автовладельцам, чьи машины уже имеют государственные знаки со старыми кодами, беспокоиться не о чем. Такие номера остаются законными и действуют до первого обращения хозяина в регистрационные подразделения Госавтоинспекции. Как только водитель придет оформлять покупку, продажу или перерегистрацию автомобиля, тогда ему выдадут новые знаки в соответствии с действующим списком.

Стоит напомнить, что с 2020 года действует простое правило: номерной знак присваивается по цифровому коду того региона, где прописан владелец машины. Если человек переезжает и меняет прописку, то при следующем визите в ГИБДД ему тоже могут выдать номера с новым кодом. Но принудительно менять старые знаки никто не заставляет.

Ранее сообщалось, что страхование машин из Китая стало новой головной болью для компаний в РФ.