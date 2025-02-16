МВД разъяснило, в каких случаях россияне могут иметь два заграничных паспорта

Министерство внутренних дел (МВД) России объяснило правила владения заграничными паспортами для граждан страны. Как пишет ТАСС, ссылаясь на материалы главного управления по вопросам миграции, согласно действующему законодательству, россияне могут иметь не более двух загранпаспортов одновременно, при этом один из них обязательно должен быть биометрическим.

Биометрические паспорта имеют ряд особенностей. Так, в них хранятся отпечатки пальцев и цифровая фотография, записанные на специальный чип. Также стоит отметить, что процедура сканирования пальцев рук предусмотрена для граждан с 12 лет.

В России оформление заграничных паспортов, содержащих информацию на чипе, началось в 2005 году. Каждый гражданин обязан оплатить государственную пошлину за оформление паспорта, причем ее размер остается одинаковым во всех регионах. Однако существует определенная категория граждан, для которой услуги по получению заграничного паспорта предоставляются бесплатно.

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