Собственников жилья предупредили о штрафе при их отказе в регистрации мигрантам

Если же собственник жилья сдает помещение мигрантам, но при этом отказывается регистрировать их по месту фактического пребывания, то ему грозит штраф. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Правоохранители напомнили, что постановка иностранца на учет входит в обязанности собственника жилья.

«Если собственник сдает в аренду жилое помещение, но отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа», — указали журналистам.

Максимальный размер штрафа может достигать 4 тыс. руб. Также было уточнено, что регистрации бывают двух видов: по месту жительства и учет по месту пребывания. В любом случае мигрант не может регистрировать в жилье родственников и пересдавать его. Собственник в состоянии в любой момент времени расторгнуть договор об аренде и снять квартиранта с учета.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском выявили нелегальных мигрантов. Они жили в здании бывшей школы, все десять обнаруженных иностранцев виновны в незаконной работе на российской территории. Их пообещали депортировать за рубеж, а на часть из них был дополнительно наложен штраф.