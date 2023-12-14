МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова

Министерство внутренних дел России объявило в международный розыск руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова.

Как информирует ТАСС со ссылкой на заявление из базы розыска МВД, фигурант разыскивается за совершенное уголовное преступление.

«Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК», — приводится в сообщении.

Более полной информации о статье, по которой Буданов объявлен в розыск, пока нет.

Напомним, минувшей весной в Москве Лефортовский суд заочно выдал ордер на арест главы ГУР Украины Буданова. Фигуранту предъявлены обвинения в организации на территории РФ террористических актов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.