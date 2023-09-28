МВД Узбекистана: причиной мощного ночного взрыва в Ташкенте стал удар молнии

Министерство внутренних дел Узбекистана сообщило приоритетную версию, что стало причиной взрыва в районе аэропорта Ташкента, произошедшего в ночь на четверг, 28 сентября.

Ранее в соцсетях назывались разные версии от детонации аккумуляторных батарей для электромобилей до совершенного теракта. Как сообщило МВД республики, причиной взрыва на таможенном складе в Ташкенте стал удар молнии.

«28 сентября текущего года в 03:00 утра из-за удара молнии на складе, принадлежащем ООО «Интер Логистика», расположенном на улице Кипчак Сергелийского района, произошёл пожар», — говорится в сообщении ведомства в аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в результате сильного взрыва в Ташкенте на воздух взлетело здание таможенного терминала и от него практически ничего не осталось.