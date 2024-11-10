МВД: в ДТП с автобусом в Домодедово погиб водитель машины, два пассажира ранены

В пресс-службе управления МВД РФ по Московской области сообщили, что в ходе столкновения легкового автомобиля с автобусом в подмосковном городе Домодедово погиб водитель машины, еще два пассажира получили травмы и были госпитализированы в больницы.

Сообщается, что трагедия произошла в воскресенье днем, 10 ноября, в микрорайоне Авиационный. Там на пересечении проспекта Академика Туполева и улицы Ильюшина водитель выскочил на встречку и протаранил автобус. От полученных травм виновник ДТП скончался на месте.

«В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Два его пассажира получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде переходившая железнодорожный переезд девочка в наушниках не заметила приближающуюся электричку и попала под состав. По счастливой случайности подросток выжила. После инцидента в РЖД дали свод рекомендаций, как себя вести, находясь вблизи железнодорожных путей.