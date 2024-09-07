МВД: в Приморье задержаны двое подозреваемых в убийстве, совершенном четверть века назад

Полицейским в Приморском крае удалось выйти на след двух злоумышленников, что, согласно предварительной информации, расправились с местным жителем 24 года назад. Об этом в официальном аккаунте МВД России сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По версии следствия, в сентябре 2000 года оба фигуранта уголовного дела об убийстве на территории застрелили человека на территории Артемовского городского округа Приморского края. Мужчина долгое время считался пропавшим без вести. О том, что мужчина, И только совсем недавно стало известно, что погибший стал жертвой убийства.

«Оперативники ГУУР МВД России, их коллеги из Приморья совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ России и СК России задержали двоих подозреваемых в убийстве», — уточняется в сообщении Волк.

В настоящее время решается вопрос о содержании задержанных 53-летнего москвича и 60-летнего жителя Владивостока в СИЗО на время следствия.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отправил в СИЗО убившего с двух ударов сотрудника АЗС мужчину.