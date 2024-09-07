Суд в Москве отправил в СИЗО убившего с двух ударов сотрудника АЗС мужчину

Нанесший в ходе потасовки смертельные удары сотруднику АЗС фигурант уголовного дела будет находиться на время следствия под стражей. Такое решение по представлению столичной прокуратуры вынес суд в Москве.

Как пояснили в Telegram-канале прокуратуры Москвы, трагический инцидент произошел минувшим днем, в пятницу, 6 сентября, на одной из столичных АЗС. Внезапно потерявший контроль над собой посетитель нанес автозаправщику как минимум два удара в голову, спровоцировавшие падение на землю, ставшее для пострадавшего смертельным.

«Мужчина упал на асфальт, еще раз ударился головой и скончался на месте от полученных травм. Суд заключил под стражу 28-летнего мужчину обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — уточняется в сообщении.

Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле столичной прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.

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