По факту бойни в ЖК в Москве возбуждено дело: подробности, повреждения, пострадавшие

В Москве возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, произошедшего на территории жилого комплекса (ЖК) «Прокшино». Об этом проинформировала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Видеозаписи, на которых группа мигрантов устроила драку, вызвали широкий общественный резонанс и получили значительное распространение в социальных сетях.

«В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», — написала Волк в своем Телеграм-канале

Полицейские наряды оперативно прибыли на место происшествия, сообщила Волк.

В ходе оперативных мероприятий в отдел внутренних дел было доставлено около 40 человек для проверки их возможной причастности к инциденту. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и мотивы противоправных действий участников драки.

