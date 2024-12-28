Вечером 27 декабря на трассе Р-22 «Каспий», соединяющей Москву и Волгоград, случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Волгоградской области в социальных сетях.

Сообщается, что на 725-м километре указанной автодороги столкнулись легковой автомобиль и три большегруза.

На опубликованных кадрах видны сгоревшая дотла легковушка и грузовые автомобили с серьезно поврежденными кабинами.

«В результате пострадали водители одного из грузовиков и легковушки. Их госпитализировали», — сообщили в полиции.

Информация о состоянии людей, попавших в аварию, пока отсутствует. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственные органы. Для обеспечения безопасности на участке дороги организовано движение в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что на 3-м километре автодороги «ММК-Никольское-Горки» в Дмитровском округе произошло смертельное ДТП, в результате которого легковой автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.