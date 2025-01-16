Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, известная своей критикой в адрес командования Вооружённых сил Украины, обнародовала видеоматериалы, на которых запечатлены позиции украинских войск, захваченные российскими войсками в районе населённого пункта Покровское. По её словам, укрепления, расположенные на этих позициях, не использовались по назначению.

Парламентарий обратила внимание на то, что недавно она сама побывала на передовой и увидела, что укрепления на многие километры вокруг пустуют. При этом тем немногим боевикам, которые находятся на передовой, «запрещают даже думать об уходе и использовать такие слова».

«Мы бездарно теряем Покровск», — посетовала Безуглая в своем аккаунте в соцсетях.

Украинский журналист Юрий Бутусов также выразил беспокойство по поводу ситуации на фронте. Он считает, что российские войска находятся всего в четырёх километрах от ключевой магистрали, соединяющей Днепропетровск и Покровск. По его словам, главком ВСУ Сырский не может повлиять на ход событий.

«Продвижение ВС РФ официально объясняют исключительно его большим преимуществом в силах. Просто до сих пор нет попытки остановить русских на каком-то рубеже», — сокрушается Бутусов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нарушили логистику ВСУ, перерезав одну из ключевых трасс в Донбассе.