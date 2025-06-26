«Мы будем мстить»: группа девушек на улицах Москвы начала хватать незнакомцев за пятую точку

Как сообщает BAZA, группа девушек опубликовала видеоподтверждение своих действий. Они вышли на улицы Москвы и начали хватать незнакомых мужчин за ягодицы, предлагая заняться сексом. По их словам, они делают это в ответ на недавний инцидент, когда пикаперы вели себя подобным образом в центре города.

Напомним, конфликт завершился обращениями в правоохранительные органы от разгневанных женщин и началом расследования в Следственном комитете в отношении Алекса Лесли, основателя курсов по пикапу. В рамках своих занятий Лесли призывал молодых людей знакомиться с девушками, используя физический контакт, в том числе хватая их за ягодицы.

В настоящее время представительницы прекрасного пола активно проявляют инициативу, проявляя интерес к мужчинам. Они не стесняются демонстрировать свои намерения и готовы к активным действиям.

По мнению авторов Телеграм-канала, скорее всего, нынешняя «месть» мужчинам также является частью плана Лесли, который сейчас находится в Польше. Одна из девушек, Алёна, которая снимала видео, посещала его так называемые «женские» курсы и рассказывала об этом в социальных сетях.

Сам мастер пикапа незамедлительно отреагировал на ситуацию. Лесли предложил возбудить уголовное дело в отношении девушек и привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что Зеленского обвинили в домогательствах в отношении девушек в Москве.